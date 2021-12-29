В спальном районе Киева местные были шокированы от вида маленьких щенков в окровавленном снегу - четверолапые погибли на месте.

Об этом пишут "Вікна". В Киеве мужчина выбросил из окна многоэтажки пять новорожденных щенков. В отношении животновода проводятся проверки. Ему грозит тюрьма.

Киевляне были шокированы, когда обнаружили под окнами дома мертвых щенков в окровавленном снегу. Жители района вызвали полицию и указали на "пьющего мужчину", у которого есть нестерилизованная собака.

Как стало известно, из окна щенков выбросил мужчина, который таким способом решил избавиться от детенышей своей не стерилизованной собаки. Когда на место прибыли копы и стали выяснять обстоятельствах происшествия, мужчина едва стоял на ногах. По всей видимости, он находился в нетрезвом состоянии.

"Щенки на улице. Это я их выбросил из окна. Сделал это, потому что они нам не нужны", — заявил мужчина.

После прибытия полиции мужчина все отрицал и захлопнул дверь перед носом у них. Однако прибывшая главный ветврач Киева успела осмотреть собаку мужчины и подтвердила, что та недавно рожала.

В отношении живодера проводятся проверки. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

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