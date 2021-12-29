Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.
По его словам, закончатся каникулы 9 января. Так, уже в понедельник, 10 января, ученики вернутся в классы. При этом Николай Поворозник призвал школьников к соблюдению ограничений, чтобы очное обучение после каникул продолжилось.
Для этого киевляне и гости столицы должны соблюдать элементарные правила и ограничения, действующие в Киеве в связи с пребыванием города в желтой зоне эпидопасности.
Он напомнил о запрете лицам до 18 лет посещать ТРЦ без сопровождения взрослых с соответствующими сертификатами о вакцинации от коронавируса.
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Стоит отметить, что в КГГА поянили, что причин для переноса зимних каникул в украинской столице никаких не было. Ведь столица уже вышла из "красной" зоны и все школы работают в обычном режиме, потому школьники отправились отдыхать по графику.
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