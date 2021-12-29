Об аварии сообщили в Facebook "Киев Оперативный". Как утверждается, за рулем находился некий Николай Кучер, чья супруга работает в Минобразования, в связи с чем он начал угрожать владельцам поврежденных машин ее "связями".

Калиневич Галина Михайловна, работает заведующей сектором внутреннего аудита в Министерстве образования и науки Украины. Виновник ДТП имел явные признаки алкогольного опьянения, отказался от прохождения медицинского осмотра и позже его забрали в больницу.

"Ребята, у вас сейчас будут проблемы! Отойдите. Жена у меня работает в очень больших "связях"", – говорил он правоохранителям, требовавшим от него пройти тест на драгере.

Собственной персоной чиновница прибыла на место происшествия. По словам очевидцев, они делают все, чтобы избежать ответственности.

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С начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.