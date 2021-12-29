Киевские спасатели ликвидировали пожары в автомобиле скорой помощи и в грузовике.

Как сообщила прессслужба Главного управления ГСЧС в Киеве, 28 декабря вечером во время движения в Volkswagen Crafter вспыхнул пожар.

В результате пожара поврежден грузовой отсек и обшивка фургона на площади. К тушению пожара были задействованы две единицы техники и десять спасателей ГСЧС.

Подобный вызов поступил в 23: 08. в Днепровском районе Киева.

Во время движения в автомобиле скорой медицинской помощи Ford произошло возгорание.

К тушению пожара привлекли три единицы техники, а также 13 человек личного состава ГСЧС. К счастью, жертв и пострадавших в результате ЧП нет. Причины и обстоятельства устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на колеях погиб 27-летний парень - правоохранители устанавливают причины трагедии.

Парень переходил колею в запрещенном месте.

Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В полиции открыли производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины трагедии.

Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места

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