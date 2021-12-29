В Киеве в новогоднюю ночь продолжат работу общественного транспорта - при этом в городе еще могут ввести спецпропуска на транспорт.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. К тому же, в новогоднюю ночь возможны изменения в работе некоторых станций киевского метрополитена.

На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.

Вместе с тем, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".

Также в ночь с 31 декабря на 1 января Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.

Стоит отметить, что в Киеве утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".

Согласно документу, такой порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.

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