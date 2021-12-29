Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. К тому же, в новогоднюю ночь возможны изменения в работе некоторых станций киевского метрополитена.
На два часа продлят работу столичного метрополитена и городского наземного пассажирского транспорта общего пользования.
Вместе с тем, 31 декабря, 1 января и 7 января в случае необходимости возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станций метро "Золотые ворота", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь", "Крещатик" и "Майдан Независимости".
Также в ночь с 31 декабря на 1 января Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Экс-участник "Холостячки" Андрей Рыбак признался, от кого у него горят глаза: "Нет ничего лучше..."
Олег Винник высказал, что думает о победе Melovin'a на шоу "Маска": "Лично я был..."
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан с малышкой на руках показала свою новую любовь: "Моя..."
Стоит отметить, что в Киеве утвердили временный порядок работы информационно-телекоммуникационной системы управления специальными пропусками "Карантин".
Согласно документу, такой порядок может действовать на время ограничительных мер, установленных для "красной" зоны адаптивного карантина. То есть, спецпропуска могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими карантинными мерами.
Напомним, что пожар в Киеве привел к трагедии, спасатели не успели: что известно.
Как сообщала Politeka, произошел переполох в Киеве: поступило сообщение о взрывчатке в ТРЦ, на место прибыли спасатели.
Также Politeka писала, что в Киеве мужчина застрял на крыше, догоняя воров: самостоятельно слезть уже не смог.