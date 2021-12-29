Об этом сообщили в Facebook-сообществе Los Solomas. Жителей Киева предупредили о мошеннике, который рассказывает, что стал жертвой ограбления, и просит подать ему деньги на билет домой - человек с синим чемоданом был замечен на разных улицах города.
О ситуации рассказал житель столицы. По словам киевлянина, он ехал на автомобиле, когда заметил парня с чемоданом, опрятно одетого, который просил деньги.
Он не прошел мимо парня в беде. Молодой человек рассказал историю о том, что с деньгами на жилье приехал в Киев искать работу, и в зале ожидания пришлось оставаться до утра, а пока ждал, у него украли рюкзак, где были спрятаны деньги.
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Поверил ему, киевлянин купил для молодого человека билет за 650 гривен. Но тот никуда не уехал, а просто перебазировался на другие локации. И позже был замечен затем в переход на Лебедева-Кумача (теперь - улица Николая Голеного). Также его видели на Отрадном проспекте около улицы Героев Севастополя.
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