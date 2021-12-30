Уникальные старые фотографии были опубликованы на странице сообщества "Киев сквозь годы" в социальной сети Facebook. На фото показали, как выглядело это место около 60 лет назад.
В 1960-х годах на Майдане Незалежности в Киеве росло большое количество деревьев. Движение транспорта осуществлялось не только возле нынешнего Дома профсоюзов, но и возле Главпочтамта.
Раньше на месте нынешнего купола торгового центра "Глобус" находилась дорожная развязка в виде круга, а сами машины могли выезжать на улицу Крещатик прямо с проулка Тараса Шевченко и улицы Софийской.
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Пользователям сети понравилась старая площадь, особенно, как было тогда зелено:
"Как было красиво:много зелени, клумбы, чисто...", "Какую красоту испоганили, всё было в зелени, цветы, уютно! А сейчас вместо клумбы торчит грязный купол Глобуса, всё в камне", "Дорогой и любимый Киев. Все эти места близки и дороги моему сердцу. Да, все было красиво, зелено и уютно. А главное была молодость и неповторимые воспоминания".
Напомним, о киевской зиме 65 лет назад, как выглядел Подол.
Как Politeka писала, взорванный Крещатик и Контрактовая: как выглядел Киев в 1946 году, архивные фото.
Также Politeka сообщала, как выглядела Львовская площадь в Киеве 1930-х годах.