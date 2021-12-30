Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", из-за ДТП задерживается движение трамваев №14 по улице Василенко в оба направления.

Люди были вынуждены выходить из трамваев и идти пешком вдоль трамвайных линий, чтобы пересесть в другой транспорт.

На месте аварии работали правоохранительные органы.

По состоянию на 10:30 известно, что движение трамваев восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на колеях погиб 27-летний парень - правоохранители устанавливают причины трагедии.

Парень переходил колею в запрещенном месте.

Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.

От полученных травм парень скончался на месте происшествия.

В полиции открыли производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают причины трагедии.

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