Как сообщает пресс-служба "Киевпастранса", из-за ДТП задерживается движение трамваев №14 по улице Василенко в оба направления.
Люди были вынуждены выходить из трамваев и идти пешком вдоль трамвайных линий, чтобы пересесть в другой транспорт.
На месте аварии работали правоохранительные органы.
По состоянию на 10:30 известно, что движение трамваев восстановлено.
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Ранее сообщалось, что в Киевской области на колеях погиб 27-летний парень - правоохранители устанавливают причины трагедии.
Парень переходил колею в запрещенном месте.
Машинист поезда "Киев-Каменец-Подольский" применил экстренное торможение и звуковой сигнал, но избежать трагедии не удалось.
От полученных травм парень скончался на месте происшествия.
В полиции открыли производство по ст. 276 Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители устанавливают причины трагедии.
Напомним, мужчина решил перебежать 8-полосную дорогу в одних тапочках: все закончилось трагично, видео с места
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