В Шевченковском районе Киева в ночь с 29 на 30 декабря произошла авария с участием Renault и Hyundai - инцидент случился на улице Елены Телиги.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. После аварии водитель авто Hyundai напал на родных второй участницы ДТП.

Предварительно было установлено, что водитель автомобиля Hyundai Tucson протаранил попутную машину Renault. Водитель первой машины рассказал, что автомобиль впереди резко затормозил, и ему не удалось избежать удара.

Владелица Renault вызвала на место аварии своих родных, так как водитель Hyundai и его пассажиры начали себя агрессивно вести. Владелиц Tucson также вызвал своих знакомых, которые побили отца водительницы легковушки. Его госпитализировали, как и несколько других участников. Все обстоятельства и причины ДТП будет устанавливать следствие.

С начала 2021 года в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек. В сравнении с 2020 годом статистика травматизма и смертности изменилась в лучшую сторону – на 17% и 20,2% соответственно.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.