По состоянию на 30 декабря, в Киеве зафиксировали один из самых высоких показателей загрязнения воздуха в мире - погодные условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей.

Об этом пишут в телеграмм-канале "Реальный Киев". В воздухе зафиксировано превышение вредных веществ, потому дышать людям стало трудно.

Согласно данным мониторинговых станций, в декабре в воздухе увеличилась концентрация вредных веществ: взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Киев 30 декабря находится на 16 месте по загрязнению воздуха, а его индекс составляет 151 при норме в 50, что характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". Возглавили рейтинг Краков (Польша), Бишкек (Кыргызстан) и Колката (Индия).

Потому людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. При таких условиях советуют также отменить спортивные занятия на открытом воздухе, ведь это пагубно влияет на здоровье.

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