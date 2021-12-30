Об этом пишут в телеграмм-канале "Реальный Киев". В воздухе зафиксировано превышение вредных веществ, потому дышать людям стало трудно.
Согласно данным мониторинговых станций, в декабре в воздухе увеличилась концентрация вредных веществ: взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида.
По прогнозам Украинского гидрометцентра, на ближайшие дни метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей в приземном слое атмосферы.
Киев 30 декабря находится на 16 месте по загрязнению воздуха, а его индекс составляет 151 при норме в 50, что характеризуется как "нездоровый для чувствительных групп населения". Возглавили рейтинг Краков (Польша), Бишкек (Кыргызстан) и Колката (Индия).
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Потому людям с заболеваниями дыхательной системы рекомендуют надевать респираторы, в помещениях закрывать окна и включать очистители воздуха. При таких условиях советуют также отменить спортивные занятия на открытом воздухе, ведь это пагубно влияет на здоровье.
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