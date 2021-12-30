В одном из детских садов в Святошинском районе Киева возник скандал из-за постоянных поборов - ;енщина отказалась давать 5 тысяч на приветствие учителей.

Об этом рассказала сама женщина рассказала в Facebook "БАТЬКИ SOS". Ребенка одной из матерей, которая возмущалась больше всех, пообещали сделать "белой вороной".

Уже в текущем учебном году глава комитета требовала, чтобы родители сдали ей по 200 гривен и еще по 300 гривен на канцелярию. Кроме того, родители должны были выплатить 5 тысяч гривен на поздравление педколлективу с профессиональным праздником.

Женщина отказалась платить 5000 гривен на подарки и еще 200 "просто так", дав деньги лишь на тетради для ребенка. Тетради купили, но ребенка заставили писать на листочках. А когда мать начала возмущаться, воспитатели сообщила ей, что ребенок станет "белой вороной".

Недовольных матерей на родительском собрании, по их словам, унижали и оказывали морольное давление. Но возмущенные женщины обратились в Департамент образования и науки КГГА и районное Управление образования.

В садике начались проверки, а в параллельной группе также возник скандал – родители сдавали деньги "на окна" и прочее по 2 тысячи гривен с человека. Заведующей вынесли выговор, лишили премий и упразднили комитет родителей.

Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.

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