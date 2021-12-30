В ночь с 29 на 30 декабря в Белой Церкви Киевской области случилось огненное ЧП - произошел пожар, вследствии которого погибли люди.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. Отмечается, что трагедия произошла по улице Левка Симиренко в Белой Церкве.

По информации спасателей, в ночь с 29 на 30 декабря в частном доме случился пожар. Он возник в здании площадью 210 кв. Огонь был полностью ликвидирован в 05.39. Вследствии пожара дом площадью 210 квадратных метров сгорел до тла, а двое людей, которые находились внутри – погибли.

Для того чтобы погасить пожар, применили три единицы техники, а также 14 человек специального состава. Спасатели зашли в дом и обнаружили тела двух людей, которых спасти не удалось.

На месте работают оперативная группа, которая устанавливает причину возгорания.

Стоит отметить, что к пожару часто приводит детская шалость с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; - нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров.

Напомним, что пожар в Киеве привел к трагедии, спасатели не успели.

Как сообщала Politeka, пожар под Киевом охватил огромную территорию, слетелись десятки спасателей.

Также Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул в Киеве, что известно о жертвах.