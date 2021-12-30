Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Киевской области. Отмечается, что трагедия произошла по улице Левка Симиренко в Белой Церкве.
По информации спасателей, в ночь с 29 на 30 декабря в частном доме случился пожар. Он возник в здании площадью 210 кв. Огонь был полностью ликвидирован в 05.39. Вследствии пожара дом площадью 210 квадратных метров сгорел до тла, а двое людей, которые находились внутри – погибли.
Для того чтобы погасить пожар, применили три единицы техники, а также 14 человек специального состава. Спасатели зашли в дом и обнаружили тела двух людей, которых спасти не удалось.
На месте работают оперативная группа, которая устанавливает причину возгорания.
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Стоит отметить, что к пожару часто приводит детская шалость с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; - нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной возникновения пожаров.
Напомним, что пожар в Киеве привел к трагедии, спасатели не успели.
Как сообщала Politeka, пожар под Киевом охватил огромную территорию, слетелись десятки спасателей.
Также Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул в Киеве, что известно о жертвах.