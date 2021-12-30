Как сообщили в эфире программы "Киев. Newsroom", на кассах в супермаркетах уже приходится стоять по 10-15 минут.
Есть небольшие очереди на рынке между прилавками с фруктами и яйцами.
"Поэтому покупаем немного и перед праздником, чтобы сразу на стол свежее и все”, – рассказала Инна.
По словам продавцов, утром людей меньше, а уже после обеда очереди станут значительно больше.
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Киевляне покупают почти все, особенно берут фрукты-мандарины и апельсины. Цена за них 45-60 гривен.
Ранее сообщалось, что на Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.
1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.
После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидают синоптики в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.
Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.
Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.
Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.