В столичных супермаркетах и на рынках образовались очереди покупателей, несмотря на то, что до нового года осталось больше суток.

Как сообщили в эфире программы "Киев. Newsroom", на кассах в супермаркетах уже приходится стоять по 10-15 минут.

Есть небольшие очереди на рынке между прилавками с фруктами и яйцами.

"Поэтому покупаем немного и перед праздником, чтобы сразу на стол свежее и все”, – рассказала Инна.

По словам продавцов, утром людей меньше, а уже после обеда очереди станут значительно больше.

Киевляне покупают почти все, особенно берут фрукты-мандарины и апельсины. Цена за них 45-60 гривен.

Ранее сообщалось, что на Новый год 2022 погода в Киеве будет прохладной. Днем 31 декабря пройдет небольшой снег. Температура воздуха будет - 8 днем, ночью опустится до -12.

1 января 2022 года немного потеплеет - днем будет примерно 6 градусов мороза, ночью -9, в первый день 2022 года прогнозируют небольшой снег.

После теплого декабря придут морозы до -30 °C. Такую температуру ожидают синоптики в январе и феврале. Но по сравнению с зимами сорок лет назад, эти морозы будут кратковременными. В последние месяцы зимы температура постоянно будет колебаться.

Напомним, что в Украину нагрянут дожди и морозы: синоптики назвали области, которые пострадают.

Как сообщала Politeka, украинцев предупредили о резком изменении погоды.

Также Politeka писала, что мощнейшие снегопады обрушатся на Украину.