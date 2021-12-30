В Киеве проезд в центр города в определенное время может стать платным, таким образом в городе-миллионнике планируют бороться с пробками.

Об этом идет речь в сюжете "Сніданку з 1+1". Такое нововведение разгрузит Киев от пробок, и улучшит экологическую обстановку в столице.

По словам эксперта по транспортному моделированию Дмитрия Безпалова, ситуация с пробками на дорогах в Украине приобретает международный масштаб. Он отметил, что на сегодняшний день столица Украины уже седьмая в мире по пробкам и третья в Европе.

"Машин в Украине за последние пять лет стало настолько много, что существующих дорог уже не хватает. И решений проблемы здесь всего два. И про обе догадается любой школьник: строить новые дороги, или уменьшать количество машин", — рассказал эксперт.

Вариант строительства новых дорог не подходит, так как в центре города зачастую очень плотная застройка и на расширение дорог практически нет места.

Соответствующую петицию зарегистрировали на портале Киевского горсовета, и она уже собирает подписи.

С каждой машины, въезжающей в Киев из другой области, за право колесить дорогами столицы предлагают брать около 100 гривен. За 500 гривен предлагают разрешать ездить столицей целый месяц. Киевлянин утверждает: варианты можно обсуждать и менять. Главное – действовать.

Напомним, что в Киеве изменили график работы транспорта в новогоднюю ночь: как будет работать метро и фуникулер.

Как сообщала Politeka, проезд для киевлян взлетит в цене в новогоднюю ночь.

Также Politeka писала, что украинцам объявили новые расценки для билетов на поезда: сколько придется заплатить.