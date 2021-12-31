31 декабря в Киеве утром на дорогах гололед (I уровень опасности, желтый).
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, сегедня, 31 декабря, в Киеве будет облачно ожидается небольшой снег, днем с дождем, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура днем 0...+2°C.
В новогоднюю ночь будет снег с дождем и температура ночью – 0...+2°C, днем дождливо, столбики термометров покажут +3...+5°C.
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Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей просят воздержаться от поездок на авто.
Кроме того, ранее сообщалось, что новый пик заболеваемости ковидом "наметили" на середину января - это связано с распространением ОРВИ.
Как сообщил глава Госпродпотребслужбы города Киева Олег Рубан, следующая волна заболеваемости COVID-19 ожидается сразу после массовых гуляний «старого нового года», то есть 13 января.
По его словам, 2022 год скорее всего станет последним годом пандемии, а через год коронавирус станет привычной сезонной болезнью.
Ранее сообщалось, тысячу за вакцинацию прекращают выплачивать в 2021-м году: "Тем, кто подаст заявку после 29 декабря..."
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