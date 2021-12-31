Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, авария произошла на участке дороги в направлении Киева
"Даже не посчитать, сколько автомобилей здесь побилось утром из-за чрезвычайно скользкой дороги", – говорится в сообщении.
В результате непогоды столкнулось около 20 авто. Часть из них находилась на дороге, а еще часть на обочине.
Есть ли пострадавшие или погибшие - не известно.
Видео с места ЧП можно увидеть здесь.
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Ранее сообщалось, что в Киеве объявили штормовое предупреждение 31 декабря и в новогоднюю ночь.
31 декабря в Киеве утром на дорогах гололед (I уровень опасности, желтый).
По прогнозу синоптиков, сегедня, 31 декабря, в Киеве будет облачно ожидается небольшой снег, днем с дождем, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура днем 0...+2°C.
В новогоднюю ночь будет снег с дождем и температура ночью – 0...+2°C, днем дождливо, столбики термометров покажут +3...+5°C.
Киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, а водителей просят воздержаться от поездок на авто.
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Politeka рассказывала, закрытие пунктов вакцинации: в Минздраве срочно предупредили о новом графике.