Как сообщил Telegram-канал Киев Оперативный, авария произошла на участке дороги в направлении Киева

"Даже не посчитать, сколько автомобилей здесь побилось утром из-за чрезвычайно скользкой дороги", – говорится в сообщении.

В результате непогоды столкнулось около 20 авто. Часть из них находилась на дороге, а еще часть на обочине.

Есть ли пострадавшие или погибшие - не известно.

Видео с места ЧП можно увидеть здесь.

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Ранее сообщалось, что в Киеве объявили штормовое предупреждение 31 декабря и в новогоднюю ночь.

31 декабря в Киеве утром на дорогах гололед (I уровень опасности, желтый).

По прогнозу синоптиков, сегедня, 31 декабря, в Киеве будет облачно ожидается небольшой снег, днем с дождем, ветер юго-западный, 7-12 м/с, температура днем 0...+2°C.

В новогоднюю ночь будет снег с дождем и температура ночью – 0...+2°C, днем дождливо, столбики термометров покажут +3...+5°C.

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