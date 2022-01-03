В Подольском районе Киева автомобиль BMW под управлением нетрезвого водителя совершил наезд на подростка на пешеходном переходе.

Об инциденте сообщили на странице Патрульной полиции Киева в Facebook. Сбив несовершеннолетнего парня, автомобилист решил скрыться с места происшествия и даже не остановился.

Авария произошла около 21:00. От удара ребенка подбросило высоко в воздух. Медики скорой госпитализировали его. Благодаря камерам видеонаблюдения полицейские оперативно нашли упомянутый BMW на АЗС.

Полицейские остановили автомобиль мужчины. Отмечается, что водитель BMW вел себя с правоохранителями дерзко, они заподозрили, что гражданин был за рулем в состоянии опьянения. Это подтвердил врач-нарколог в больнице, в которую нарушителя доставили для проверки.

Подозреваемый в наезде на ребенка был задержан и передан следственно-оперативной группе, которая установит все обстоятельства происшествия. Автомобиль BMW был эвакуирован на арестплощадку.

Стоит отметить, что в 2021 году в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек.

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