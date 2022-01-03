В Киеве компания молодых людей устроила опасные развлечение прямо в вагоне метро - на видео виден полупустой вагон в метро, в котором молодой человек держит двери открытыми и высовывается.

Видео инцидента опубликовал Telegram-канал "Киев без цензуры". Во время движения поезда они открыли дверь и один парень начал высовывать туда голову.

"Безудержное новогоднее веселье не прекращается. Поддатая компания оленей устроила аттракцион в вагоне метро", - говорится в сообщении.

На видео можно заметить полупустой вагон в метро, в котором молодой человек держит двери открытыми и высовывается. После чего друзья отводят его от дверей, и они закрываются.



Стоит отметить, что в Киеве царила веселая новогодняя атмосфера не только на множестве праздничных локаций, но и в Киевском метрополитене. Там пассажиры устроили на Новый год зажигательные танцы.

Также известно, что буквально за несколько часов до Нового года в столичном метро случилась драка. Нетрезвые люди, плохо держались на ногах, прошли через турникеты метро. Все это проигнорировала контроллер. Она не вызвала ни полицию, ни военизированную охрану.

Напомним, что в Киеве изменили график работы транспорта в новогоднюю ночь: как будет работать метро и фуникулер.

Как сообщала Politeka, проезд для киевлян взлетит в цене в новогоднюю ночь.

Также Politeka писала, что украинцам объявили новые расценки для билетов на поезда: сколько придется заплатить.