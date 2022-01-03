Как сообщает Телеграм-канал «Всевидящее ОКО», инцидент произошел в Киеве, судя по всему – 2 января.
Женщина вошла в супермаркет без маски, из-за чего охранник сделал ей замечание. Тем не менее она наотрез отказалась надевать средство защиты, а когда охранник не пропустил ее дальше в помещение, женщина набросилась на него с кулаками.
Между ними завязалась потасовка. Охранник, пытаясь успокоить женщину, повалил ее на пол, однако та продолжала отбиваться, в том числе и с применением кулаков. В конце концов в конфликт вмешался второй охранник, который оттащил своего напарника, пока женщина оставалась лежать на полу.
«Вызывайте полицию!», - кричала нарушительница порядка.
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«В Киевском супермаркете женщина набросилась с кулаками на охранника, который не хотел ее пускать без маски», - говорится в подписи к видео.
В сети украинцы осудили женщину, которая набросилась на охранника из-за собственного нарушения.
Напомним, мужчина придумал "схему" обогащения за счет таксистов.
Как сообщала Politeka, одесский таксист высадил клиентку посреди поездки.
Также Politeka писала, что мужчина без одежды устроил нападение в Днепре, фото: не понравился автомобиль.