В одном из супермаркетов Киева женщина устроила драку из-за нежелания надевать защитную маску, в сети показали кадры потасовки.

Как сообщает Телеграм-канал «Всевидящее ОКО», инцидент произошел в Киеве, судя по всему – 2 января.

Женщина вошла в супермаркет без маски, из-за чего охранник сделал ей замечание. Тем не менее она наотрез отказалась надевать средство защиты, а когда охранник не пропустил ее дальше в помещение, женщина набросилась на него с кулаками.

Между ними завязалась потасовка. Охранник, пытаясь успокоить женщину, повалил ее на пол, однако та продолжала отбиваться, в том числе и с применением кулаков. В конце концов в конфликт вмешался второй охранник, который оттащил своего напарника, пока женщина оставалась лежать на полу.

«Вызывайте полицию!», - кричала нарушительница порядка.

«В Киевском супермаркете женщина набросилась с кулаками на охранника, который не хотел ее пускать без маски», - говорится в подписи к видео.

В сети украинцы осудили женщину, которая набросилась на охранника из-за собственного нарушения.

Напомним, мужчина придумал "схему" обогащения за счет таксистов.

Как сообщала Politeka, одесский таксист высадил клиентку посреди поездки.

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