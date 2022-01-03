Об этом говорится в решении киевского штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Пропуск предусматривает возможность допуска в общественный транспорт при усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве.

Согласно решению, порядок может действовать на время карантинных мер, определенных для "красного" уровня эпидемической опасности из-за COVID-19. Следовательно, спецпропуска в столичном транспорте могут ввести, если Киев вернется в зону с самыми жесткими ограничениями.

Однако внедрение этих пропусков не будет автоматическим, поскольку для этого нужно отдельное решение киевской городской Комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС о переводе общественного транспорта в режим специальных перевозок.

Предполагается, что спецпропуска будут действовать на транспортных и социальных картах, а их пополнение будет работать в обычном режиме. Владельцу специального пропуска запрещено передавать другим лицам свою транспортную карту.

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