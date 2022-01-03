В Киеве водитель заставил выполнять требования дорожных знаков другого водителя, оригинально проучив его за нарушение ПДД и тот в итоге сам себя наказал.

Об этом сообщает "Киев оперативный" и публикует видео с места. Инцидент произошел на перекрестке ул. Академика Грекова и ул. Ольжича.

"После Нового года некоторые водители почему-то перестали видеть дорожные знаки. К счастью, неравнодушные граждане, вместе с неравнодушными столбами, знают свое дело", - говорится в сообщении.

На записи видно, что водитель-нарушитель свернул на дорогу с односторонним движением и уверенно двигался по ней до встречи с автором видео. Тот не пропустил его дальше и "вернул" к перекрестку. Закончилось все тем, что авто нарушителя, пока он возвращался назад, въехало в столб.

Водитель резко выскочил из машины, чтобы "разобраться", но его оппонент дал по газам и уехал.

Стоит отметить, что в 2021 году в стране произошло 29 545 аварий, что на 19,5% больше, чем годом ранее. В них травмировались 3696 и погибли 415 человек.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.