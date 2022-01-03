В Вышгороде на Киевщине 3 января горел мансардный этаж многоквартирного дома - информация о происшествии по улице Спасской пожарным поступила в 07:12 понедельника.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области. В прес-службе ГСЧС уточнили, что возгорание возникло на крыше пятиэтажки. Его площадь составляла 800 квадратных метров.

До прибытия пожарных жители сами выбежали из охваченного огнем и дымом дома. При этом двоим понадобилась помощь спасателей, они оказались в огненной ловушке и позже были доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

Пожар специалисты ГСЧС локализовали в 10:10, а в 11:40 полностью ликвидировали на общей площади 600 кв. м.

На месте ЧП работало 40 человек и 11 единиц техники. В частности, из государственных пожарно-спасательных частей и постов Вышгорода, Вишневого, Броваров, Гостомеля, а также поселка Дымер, сел Новые Петровцы, Пирново и Сухолучье.

Стоит отметить, что к пожару часто приводит детская шалость с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; - нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.

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