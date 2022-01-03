Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Киевской области. В прес-службе ГСЧС уточнили, что возгорание возникло на крыше пятиэтажки. Его площадь составляла 800 квадратных метров.
До прибытия пожарных жители сами выбежали из охваченного огнем и дымом дома. При этом двоим понадобилась помощь спасателей, они оказались в огненной ловушке и позже были доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.
Пожар специалисты ГСЧС локализовали в 10:10, а в 11:40 полностью ликвидировали на общей площади 600 кв. м.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Молодая жена Виктора Павлика взяла сына и укатила в Ивано-Франковск: "Пока все спали..."
Звезда "Великолепного века" вскружила голову фотосессией в воде: "Такая красивая"
Ушла из жизни известная актриса, ставшая звездой еще в детстве: раскрыта причина трагедии
Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."
На месте ЧП работало 40 человек и 11 единиц техники. В частности, из государственных пожарно-спасательных частей и постов Вышгорода, Вишневого, Броваров, Гостомеля, а также поселка Дымер, сел Новые Петровцы, Пирново и Сухолучье.
Стоит отметить, что к пожару часто приводит детская шалость с огнем; нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации электрооборудования и бытовых электроприборов; - нарушение правил устройства и эксплуатации печного отопления.
Напомним, что пожар в Киеве привел к трагедии, спасатели не успели.
Как сообщала Politeka, пожар под Киевом охватил огромную территорию, слетелись десятки спасателей.
Также Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул в Киеве, что известно о жертвах.