На странице сообщества "Старые фотографии Киева" в социальной сети Facebook были опубликованы уникальные снимки храма. На снимках изображен собор до того, как он был окончательно разрушен коммунистами в 1930-ых годах.
"Снимки сделаны на Михайловском соборе перед сносом, 1930-е годы", — говорится в сообщении.
На уникальных снимках можно заметить, что часть крыши храма уже разобрана, а кресты на куполах — демонтированы.
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На другом фото изображено, как более 85 лет назад выглядел Михайловский собор, а также часть его отделки.
Также одним из пользователей сети был опубликован кадр, на котором видно демонтаж мозаики.
Стоит отметить, что Михайловский Златоверхий монастырь — действующий монастырь в Киеве, воссозданный в 1997—1998 годах в формах разрушенного в 1930-х годах соборного храма в честь Архангела Михаила. Является главным собором ПЦУ. Включает также трапезную с церковью Иоанна Богослова и колокольню. Михайловский собор пережил уничтожения татарами и советской властью.
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