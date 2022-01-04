Об этом сообщил портал Sinoptik. Ветер в столице будет юго-западный, порывистый, а иногда сильный. Температура воздуха ночью будет колебаться.
4 января, на протяжении всего дня в Киеве сохранится облачная погода. Вечером пойдет дождь. Температура воздуха +2… +6.
5 января, небо в среду в столице будет облачным. Небольшой дождь будет идти все время. Днем он усилится, а к вечеру ослабеет. Температура воздуха +3… +9.
6 января, в четверг на протяжении всего дня будет держаться облачная погода, без осадков. Температура воздуха +2… +4.
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На Рождество 7 января весь день в Киеве небо будет ясным. Осадков синоптики не прогнозируют. Температура воздуха немного опустится -2… 0.
В конце недели специалисты прогнозируют осадки в виде снега. Утром Киев присыпет снегом, который к полудню должен окончиться. Температура воздуха в воскресенье и суботту -4… 0.
Стоит отметить, что февраль прогнозируют холодный, снежный месяц с сильными морозами во второй половине. В середине месяца снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег. Под конец – потепление и мокрый снег.
Напомним, что климатическая зима застала врасплох киевлян.
Как сообщала Politeka, новогодние локации в Киеве запретили посещать некоторым украинцам.
Также Politeka писала, о погоде в Киеве на Новый год и Рождество 2022: увидим настоящую зимнюю сказку.