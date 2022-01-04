В Киеве после празднования Нового года у главной елки на Софийской площади люди оставили горы мусора - бумажные стаканчики разбросали по земле и парапетам.

Соответствующее фото опубликовала киевлянка на своей странице в Facebook. Коммунальщики, не справляются с горами мусора, оставленными отдыхающими где придется.

"А теперь смотрите на центральную елку и на то, что на соседних улицах рядом с ней. Видимо, у елки глинтвейн покупают, пока идут выпивают, и потом, где хотят, бумажные стаканчики, там по дороге и оставляют", — написала женщина.

В комментариях некоторые пользователи сетуют на коммунальщиков, которые должным образом не выполняют свою работу. Многие возмущенные киевляне написали, что украинцам нужно научиться не мусорить — если человек невоспитанная "свинья", что ни делай, он будет мусорить.

"Люди, которые ненавидят город и себя в нем", "Количество свалок не оправдывает того, что некоторые люди — свиньи. Еще и детей своих учат по собственному примеру не ценить труд других. Противно на это смотреть", "Если человек свиньей вырос, количество мусорных баков проблемы не решает", — писали комментаторы в сети.

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