Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook. 3 января в полицию обратилась жительница поселка Ворзель и сообщила о том, что по улице Клинова горит автомобиль.
По предварительной информации, произошло возгорание автомобиля "Smart" и огонь перевекинулся на два рядом стоящих авто. Пожар удалось локализовать, из людей никто не пострадал.
В пресс-службе ГСЧС Киевской области уточнили, что также огонь уничтожил еще два припаркованных рядом автомобиля. Костер охватил три легковушки — Mercedes-Benz R350, Renault Traffic и Mercedes-BenzSmart и уничтожил их.
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Стоит отметить, что при возникновении пожароопасной ситуации следует не поддаваться панике, а придерживаться алгоритма действий: остановите автомобиль, съехав на обочину, высадите пассажиров и покиньте салон, захватив документы и огнетушитель.
Если загорелось что-то вблизи топливного бака, нужно незамедлительно отойти на безопасное расстояние (не менее десяти метров). Предупреждая посторонних об опасности, вызывайте пожарную охрану.
Напомним, что пожар в Киеве привел к трагедии, спасатели не успели.
Как сообщала Politeka, пожар под Киевом охватил огромную территорию, слетелись десятки спасателей.
Также Politeka писала, что мощный пожар вспыхнул в Киеве, что известно о жертвах.