По данному факту полицейские открыли уголовное производство — в поселке Ворзель Киевской области 3 января загорелся автомобиль Smart, в результате происшествия также сгорели другие авто.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области в Facebook. 3 января в полицию обратилась жительница поселка Ворзель и сообщила о том, что по улице Клинова горит автомобиль.

По предварительной информации, произошло возгорание автомобиля "Smart" и огонь перевекинулся на два рядом стоящих авто. Пожар удалось локализовать, из людей никто не пострадал.

В пресс-службе ГСЧС Киевской области уточнили, что также огонь уничтожил еще два припаркованных рядом автомобиля. Костер охватил три легковушки — Mercedes-Benz R350, Renault Traffic и Mercedes-BenzSmart и уничтожил их.

Стоит отметить, что при возникновении пожароопасной ситуации следует не поддаваться панике, а придерживаться алгоритма действий: остановите автомобиль, съехав на обочину, высадите пассажиров и покиньте салон, захватив документы и огнетушитель.

Если загорелось что-то вблизи топливного бака, нужно незамедлительно отойти на безопасное расстояние (не менее десяти метров). Предупреждая посторонних об опасности, вызывайте пожарную охрану.

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