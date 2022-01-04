Об этом сообщает Obozrevatel ссылаясь на собственные источники в полиции. По информации издания, очевидцы ДТП пытались помочь водителю, однако он скончался до приезда кареты скорой. Причины смерти киевлянина установит экспертиза.
Уточняется, что автомобиль Mitsubishi двигался по Северному мосту в направлении правого берега. В какой-то момент водителю легковушки, 1960 года рождения, стало плохо и он потерял сознание. Неуправляемая машина врезалась в отбойник, после чего остановилась.
"Свидетели происшествия и патрульные полицейские пытались помочь мужчине, но медики только констатировали его смерть", - говорится в сообщении.
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Стоит отметить, что согласно принятым в Европе и Украине нормам, дальнобойщик не имеет права ехать без перерыва более, чем 4,5 часа.
После этого у него должен быть 45-минутный перерыв, а управлять машиной более 9 часов в сутки и вовсе запрещено. Хотя для водителей легковушек такого требования нет, устают они за рулем не меньше — такого режима им тоже нужно придерживаться из соображений безопасности.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.