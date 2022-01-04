В Киеве новый год начался с температурных рекордов — зарегистрированная температура характерная для осеннего месяца —октября.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского. Была зафиксирована температура будто в октябре.

«3 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +4,3°С, что на 0,3°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года», — сообщили специалисты.

Климатическая норма была превышена на 7,3 градуса, что соответствует погоде конца октября, но никак не январскому зимнему месяцу.

«Максимальная температура в столице поднялась до +8,2°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1°С», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что максимальная температура воздуха в Украине была зафиксирована еще 20 и 21 июля 2007 года в городе Вознесенск (Николаевская область - прим.ред.). Столбик термометра поднялся в этот день к отметке + 41,3°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха - 41,9°С был зафиксирован синоптиками в далеком 8 января 1935 года в городе Луганск.

Напомним, что климатическая зима застала врасплох киевлян.

Как сообщала Politeka, новогодние локации в Киеве запретили посещать некоторым украинцам.

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