В субботу, 1 января неизвестные избили и ограбили курьера - жестокая драка произошла под общежитием КНТЭУ на Лесном массиве.

Об этом сообщает Киев Оперативный. Вечером 1 января на курьера напали возле здания общежития. Его затащили в какой-то местный кабак, где забрали все вещи и документы. Требовали 30 тысяч гривен.

Курьеру удалось сбежать. На данный момент он лежит в реанимации в тяжелом состоянии, со сломанными ребрами и разрывом селезенки. Правоохранители начали поиски подозреваемых. С информацией просят обращаться на горячую линию.

"Может кто был свидетелем и сможет предоставить какие-то ценные сведения?", – просит "Киев оперативный".

Жизнь человека, ровно как и его здоровье, считаются наивысшей ценностью в нашей стране, охраняемой законом. Как гласит статистика, одним из распространенных уголовных правонарушений считаются телесные повреждения.

Стоит отметить, что умышленное телесное повреждение, что повлекло потерю какого-либо органа или его функций, психическую болезнь или другое расстройство здоровья, соединенное со стойкой потерей трудоспособности не менее чем на одну треть – наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

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