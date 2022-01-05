Андреевская церковь расположена в центре Киева на Андреевском спуске (Андреевский спуск, 23), на Андреевской горе, церковь имеет помпезную внутреннюю отделку и роскошный интерьер.

Архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На фото можно увидеть, как выглядела эта местность более 70 лет назад.

"Андреевская церковь на снимках Б. Ведерникова второй половины 1940-х. Очевидно идет подготовка к реставрации", — говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно рассмотреть, что рабочие еще не приступили к реставрации церкви. Облицовка здания была в плохом состоянии, а местами — разрушилась.

Если взглянуть на историю Андреевской церкви, то, как настоящая церковь, она почти не функционировала. Ремонты повторялись за ремонтами, а потом пришел советский антирелигиозный период. Запланированная как дворец церковь превратилась в церковь-музей и как храм практически никогда не функционировала.

Андреевская церковь состоит из двух частей — собственно церкви и стилобата. Стилобат имеет два этажа и служит основой комплекса церкви. В нем восемь комнат на каждом этаже.

Интерьер храма был создан в 1753-1755 годах. По стилю он более подобен рококо, чем барокко. Резьбу выполняли украинские мастера, а живопись — команды российских художников.

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