Архивный снимок был опубликован на странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook. На фото можно увидеть, как выглядела эта местность более 70 лет назад.
"Андреевская церковь на снимках Б. Ведерникова второй половины 1940-х. Очевидно идет подготовка к реставрации", — говорится в сообщении.
На опубликованных фото можно рассмотреть, что рабочие еще не приступили к реставрации церкви. Облицовка здания была в плохом состоянии, а местами — разрушилась.
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Если взглянуть на историю Андреевской церкви, то, как настоящая церковь, она почти не функционировала. Ремонты повторялись за ремонтами, а потом пришел советский антирелигиозный период. Запланированная как дворец церковь превратилась в церковь-музей и как храм практически никогда не функционировала.
Андреевская церковь состоит из двух частей — собственно церкви и стилобата. Стилобат имеет два этажа и служит основой комплекса церкви. В нем восемь комнат на каждом этаже.
Интерьер храма был создан в 1753-1755 годах. По стилю он более подобен рококо, чем барокко. Резьбу выполняли украинские мастера, а живопись — команды российских художников.
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