Об этом сообщает КП "Киевпастранс" на своем Telegram-канале. Утром 5 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение некоторых трамваев.
В связи с ремонтными работами, которые проводятся в направлении Контрактовой площади, на участке улицы Кирилловская до улицы Щекавицкая, временно случился сбой курсирования трамваев.
По техническим причинам задерживается движение трамваев № 11, 12, 16, 19 по маршруту ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади. На место для устранения неполадок направлена ответственная служба предприятия.
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Также в Киеве 5 января отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 5.01.22 (утро) № 7307, 7308, 7315, 7316. Движение приостановлено по техническим причинам.
Стоит отметить, что в Киеве на Левом берегу вскоре начнут перевозить пассажиров новые низкопольные трамваи. Транспорт был собран на украинском заводе в Днепре.
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