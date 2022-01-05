В Киеве 5 января произошли изменения в движении общественного транспорта - задерживается движение трамваев, и отменены рейсы городской электрички.

Об этом сообщает КП "Киевпастранс" на своем Telegram-канале. Утром 5 января в Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта. Задерживается движение некоторых трамваев.

В связи с ремонтными работами, которые проводятся в направлении Контрактовой площади, на участке улицы Кирилловская до улицы Щекавицкая, временно случился сбой курсирования трамваев.

По техническим причинам задерживается движение трамваев № 11, 12, 16, 19 по маршруту ул. Кирилловская – ул. Щекавицкая в направлении Контрактовой площади. На место для устранения неполадок направлена ответственная служба предприятия.

Также в Киеве 5 января отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: 5.01.22 (утро) № 7307, 7308, 7315, 7316. Движение приостановлено по техническим причинам.

Стоит отметить, что в Киеве на Левом берегу вскоре начнут перевозить пассажиров новые низкопольные трамваи. Транспорт был собран на украинском заводе в Днепре.

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