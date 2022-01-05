Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua. Так, в Буче Киевской области женщина с младенцем вышла гулять на лед после сильного потепления. Рядом с ней находились мужчина и еще трое маленьких детей.
"Не могу не поделиться. Вчера гуляли в парке и увидели такую картину. Мама с младенцем, папа и еще трое детей прогуливались посреди озера на льду. Это при том, что позавчера было до +8, вчера –1. И не просто прогуливались, а провели там минут 20. Что у людей у изголовья?! Озеро в городе Буча. Берегите себя и детей", – говорится в сообщении. В комментариях многие пишут, что молодая мама в телефон завтыкала, и не заметила куда зашла. А также пишут, что семья похоже играла в рулетку, кто в семье лишний.
Тем временем 4 января в Голосеевском парке Киева сразу же несколько детей находились на озере, когда там таял лед. Взрослые при этом находились на берегу.
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Стоит отметить, чтобы безопасно перемещаться по льду, нужно обязательно брать с собой пешню - палку для пробивания льда с заостренным металлическим концом. Прежде, чем ступить, ставьте пешню. Если она с первого раза пробивает лед, идти туда нельзя.
Напомним, что климатическая зима застала врасплох киевлян.
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