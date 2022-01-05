Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области. Авария произошла в селе Глубокое Бориспольского района примерно в 17:00.
Водитель квадроцикла "Kupimoto" потерял управление и совершил наезд на бетонный столб, вылетел из квадроцикла и стукнулся о стену со всей силы. Парень получил телесные повреждения и умер в автомобиле "скорой". На месте работали патрули, медики и следственно-оперативная группа.
Как сообщает прес-служба, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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Стоит отметить, что за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП - это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Соответственно, в Украине в среднем каждые три минуты происходит ДТП, каждые 15 минут травмируется один человек, а каждые три часа один человек гибнет. Цифры просто вопиющие.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.