В Киевской области произошло смертельное ДТП, с участием 18-летнего водителя квадроцикла, к сожалению ему не удалось выжить в этой аварии.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области. Авария произошла в селе Глубокое Бориспольского района примерно в 17:00.

Водитель квадроцикла "Kupimoto" потерял управление и совершил наезд на бетонный столб, вылетел из квадроцикла и стукнулся о стену со всей силы. Парень получил телесные повреждения и умер в автомобиле "скорой". На месте работали патрули, медики и следственно-оперативная группа.

Как сообщает прес-служба, правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Стоит отметить, что за 10 месяцев 2021 года в Украине произошло 154 480 ДТП - это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Соответственно, в Украине в среднем каждые три минуты происходит ДТП, каждые 15 минут травмируется один человек, а каждые три часа один человек гибнет. Цифры просто вопиющие.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.