В киевском метро молодые люди весело танцевали без масок и и с винными бутылками, пока остальные пассажиры с удивлением на все это смотрели.

Об этом сообщил Telegram-канал Magnolia TV. В метро Киева компания молодых пассажиров устроила "дикие танцы" под баян (чтобы посмотреть видео доскрольте новость вниз).

Юноши и девушка весело отплясывали без масок, в руках у одного из пассажиров была бутылка вина. Некоторые молодые люди из этой компании держали в пальцах сигареты.

Баянист играл мелодию, очень похожую на песню Русланы "Дикі танці". Девушка, танцующая под аккомпанемент, весело кричала и активно махала руками.

Стоит отметить, что пассажиры никак не отреагировали на поступок молодежи, которые устроили танцы, при этом не соблюдали карантинные ограничения. Некоторые пассажиры просто снимали происходящее на свои телефоны.

Стоит отметить, что игнорирование нормы относительно наличия защитной маски в общественных местах и транспорте влечет за собой наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 170 грн до 255 гривен.

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