Об этом стало известно из сюжета программы "ТСН". В канун Нового года у восьмилетней девочки Аниты поднялась температура, а после возникла рвота.
Состояние ухудшалось и девочка потеряла сознания, ее доставили в больницу, где оставили на ночь под капельницей. Ее осмотрел дежурный врач Березанской больницы. Диагноз, по словам мамы, ОРВИ. При этом мать девочки возмущается, что у ребенка не взяли никаких анализов.
"Никто ничего не делал. Никого не было из врачей", — рассказывает женщина.
В первые часы Нового года ребенку стало еще хуже, реанимацию проводили главные врачи, однако организм девочки не выдержал.
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Врачи заявили, что резкая вирусная инфекция переросла в пневмонию, которая тотально повредила легкие и сердце ребенка.
Причиной смерти стала сердечно-легочная недостаточность. В полиции выясняют, что могло стать причиной смерти — болезнь, неправильнейших препараты или халатность врачей.
Напомним, что под Киевом летописную реку Стугну залили опасными веществами.
Как Politeka писала, в Киеве женщину придавила ветка: как раз отводила ребенка в школу.
Также Politeka сообщала, что под Киевом за считаные минуты сгорела маршрутка: появилось видео жуткого пожара.