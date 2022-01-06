В Подольском районе Киева недалеко от жилого дома обнаружили человеческие останки, тело лежало на пустыре, присыпанное грязью.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Киев Оперативный". ЧП произошло на улице Ивана Выговского, между Куреневкой и Берковецким кладбищем.

"Страшная находка человеческого тела (предварительно – девушка) была обнаружена недавно в поле неподалеку от жилого дома на Ивана Выговского, 24-В", – говорится в сообщении Telegram-канала "Киев Оперативный".

На фото с места трагического происшествия видно, что тело закопано в землю и, видимо, пролежало довольно давно – из-под земли торчали уже истлевшие ноги в легкой не зимней обуви. Рядом лежала порванная женская одежда.

На месте работали правоохранители, которые устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что недавно похожий случай произошел в Киеве. Так, в киевской гостинице нашли тело женщины, которая пропала накануне - она длительное время не выходила на связь. Погибшая - адвокат из Кременчуга. На ее теле не выявлено следов насильственной смерти.

Напомним, что тело молодого военного нашли на посту: было несколько выстрелов.



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