Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующие фото. Инцидент произошел 5 января в Буче. Сейчас происходят следственные действия и устанавливают обстоятельства.
Правоохранители во время патрулирования остановили грузовик. По их информации, у 25-летнего водителя не было документов и он вез древесину в столицу на продажу.
"Документов на эти дрова не было, а просто так отпускать водителя полицейские не захотели. Тогда водитель психанул, пустил машину под откос и ушел по своим делам. Чем завершилось — неизвестно, но авто до сих пор на месте", — говорится в сообщении под фото.
Полицейские открыли уголовное производство касательно незаконной рубки и перевозке древесины.
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Стоит отметить, что наказание за контрабанду дерева предполагает лишение свободы от 3 до 5 лет. Если такое преступление совершили не в первый раз или же в крупном размере – можно сесть в тюрьму на 5 — 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до 3 лет.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.