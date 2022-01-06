Возле Киева сотрудники полиции остановили один из грузовиков, который вез дрова, водитель транспортного средства сразу пустил фуру в кювет.

Об этом сообщил паблик "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующие фото. Инцидент произошел 5 января в Буче. Сейчас происходят следственные действия и устанавливают обстоятельства.

Правоохранители во время патрулирования остановили грузовик. По их информации, у 25-летнего водителя не было документов и он вез древесину в столицу на продажу.

"Документов на эти дрова не было, а просто так отпускать водителя полицейские не захотели. Тогда водитель психанул, пустил машину под откос и ушел по своим делам. Чем завершилось — неизвестно, но авто до сих пор на месте", — говорится в сообщении под фото.

Полицейские открыли уголовное производство касательно незаконной рубки и перевозке древесины.

Стоит отметить, что наказание за контрабанду дерева предполагает лишение свободы от 3 до 5 лет. Если такое преступление совершили не в первый раз или же в крупном размере – можно сесть в тюрьму на 5 — 10 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности до 3 лет.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

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