Об этом сообщили в Facebook-группе "Дарница Live". В сообщении к видео отметили, что инцидент произошел 29 декабря 2021 года.
Водитель маршрутного такси №545 с автомобильным номером #АІ0431МЕ совершил нападение на пассажира. После того, как мужчина сделал замечание маршрутчику за курение в салоне.
Водитель на это отреагировал агресией. Он несколько раз пытался выбить у мужчины телефон и требовал, чтобы тот покинул маршрутку.
"После замечания, которое я сделал водителю по поводу прокуренного салона, он начал непрестанно нецензурно высказываться в мой адрес, а также совершил физические действия агрессивного характера. Во время диалога с водителем я начал снимать видео, на что водитель частично снизил количество нецензурной лексики", – рассказал пассажир.
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Стоит отметить, что пострадавший в сентябре 2021 года уже обращался с жалобами на горячую линию относительно курения маршрутчиков в салонах транспортных средств маршрута №545.
Напомним, что в Киеве пассажирам пришлось толкать маршрутку, видео.
Как сообщала Politeka, киевский маршрутчик привлек внимание своим поведением за рулем, видео.
Также Politeka писала, что в Одессе маршрутчик подрался с пассажиром на дороге, видео.