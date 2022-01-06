В Дарницком районе Киева 29 декабря в маршрутном автобусе №545 возник конфликт между пассажиром и водителем этого автотранспорта.

Об этом сообщили в Facebook-группе "Дарница Live". В сообщении к видео отметили, что инцидент произошел 29 декабря 2021 года.

Водитель маршрутного такси №545 с автомобильным номером #АІ0431МЕ совершил нападение на пассажира. После того, как мужчина сделал замечание маршрутчику за курение в салоне.

Водитель на это отреагировал агресией. Он несколько раз пытался выбить у мужчины телефон и требовал, чтобы тот покинул маршрутку.



"После замечания, которое я сделал водителю по поводу прокуренного салона, он начал непрестанно нецензурно высказываться в мой адрес, а также совершил физические действия агрессивного характера. Во время диалога с водителем я начал снимать видео, на что водитель частично снизил количество нецензурной лексики", – рассказал пассажир.

Стоит отметить, что пострадавший в сентябре 2021 года уже обращался с жалобами на горячую линию относительно курения маршрутчиков в салонах транспортных средств маршрута №545.

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