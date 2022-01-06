44 года назад в 1978 году Гидропарк в Киеве был полностью засыпан снегом, это позволяло людям спускаться на лыжах и санях прямо с горок вниз.

На странице сообщества "Старые фото Киева" в социальной сети Facebook было опубликовано старое фото. На фото видно, как жители Киева развлекаются в зимний период.

"Выходной день в Гидропарке. Зима 1978 год. Фото В. Фалина", – говорится в сообщении.

На этой территории в 1978 году было достаточно снега, чтобы люди могли заниматься активными видами спорта, в частности, кататься на лыжах с небольших горок. Кроме взрослых, на лыжах также катались и дети.

В комментариях пользователи соцсети с теплом отреагировали на фотографии, вспоминая свою молодость и такое же веселье.

"А мы ходили кататься в Голосеевский лес, который поже назвали Голосеевским парком. Кто на лыжах, кто на саночках, а кто и не металлических крышках от мусорного бака. Но удовольствие получали все одинаковое", "Пройдет еще лет 50 и наши дети и внуки будут ждать и удивляться снегу как сейчас это бывает в Египте", - написали в комментариях.

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