Об этом сообщает полиция Киевской области. 36-летний Нефьодов Александр Александрович около 15:00 совершил побег из психо-наркологического лечебного учреждения в Глевахе.
Нефьодов Александр Александрович находился на принудительном лечении согласно решению суда. Дата рождения – 5 октября 1985 года.
В день исчезновения мужчина был одет в шапку и куфайку темно-синего цвета, олимпийку с красными вставками, спортивные штаны и кроссовки белого цвета. На вид пропавшему мужчине 35-40 лет; его рост – 175 см; у него волосы темные короткие, а глаза светлые; на верхней челюсти отсутствует передний зуб.
Всех, кому известна информация о местонахождении мужчины, просят сразу сообщить на линию "102".
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Стоит отметить, что в Украине ввели сервис Amber Alert, с помощью которого пользователи Facebook могут помочь полиции разыскать пропавших детей.
С начала 2021 в Украине пропали 11 935 детей. 98% из них полиция разыскала в течение суток.
Напомним, что в Киеве ищут 16-летнюю девочку: Дария вышла из дома и исчезла.
Как сообщала Politeka, киевская полиция бросилась на поиски 13-летней Виктории: девочка не вернулась домой.
Также Politeka писала, под Киевом девочка не вернулась домой со школы: родные просят о помощи.