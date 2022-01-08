В Киеве посреди перекрестка убили мужчину, трагедия произошла на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского на Троещине.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи.

Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года.

Кроме того портал "Київ Оперативний" опубликовал фото с места трагедии.

"Ночью возле ресторана, что на Троещине, прохожие нашли окровавленное тело мужчины. Сразу позвонили в полицию и скорую, однако ножевые ранения, в том числе в сердце, полученные пострадавшим, оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

Следственный отдел Деснянского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.



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Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.