Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева. По указанному адресу немедленно выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений полиции, кинологи и бригада скорой медицинской помощи.
Прибыв на место, правоохранители обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями груди. Предварительно установлено, что умерший – уроженец другого государства, 1969 года.
Кроме того портал "Київ Оперативний" опубликовал фото с места трагедии.
"Ночью возле ресторана, что на Троещине, прохожие нашли окровавленное тело мужчины. Сразу позвонили в полицию и скорую, однако ножевые ранения, в том числе в сердце, полученные пострадавшим, оказались не совместимы с жизнью", - говорится в сообщении.
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Следственный отдел Деснянского управления полиции начал досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Для установления окончательной причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, что тело молодой киевлянки нашли на поле: закопали в землю и порвали одежду.
Также Politeka сообщала, что корпоратив закончился трагедией: найдено тело матери двух детей, детали происшествия.
Ранее Politeka писала, что тело украинца нашли на свалке: его замучили, связали и завернули в покрывало.