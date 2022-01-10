Киев накрыл мощный снегопад, из-за этого утром 10 января город сковали многочисленные пробки в час пик - на многих улицах затруднено движение.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Больше всего движение было затруднено в центре города и на мостах. Однако в целом пробки образовались как на левом, так и на правом берегу столицы.

"Красные" участки дороги спутники зафиксировали в районе метро "Житомирская", "Университет", "Демеевская", "Лукьяновская", "Почтовая площадь", на проспекте Леся Курбаса и тому подобное.

Пробки также повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (от метро "Шулявская" и до Караваевых дач), Даниила Щербаковского, Борщаговской (в направлении центра), Юрия Ильенко, Богатырской, Большой Окружной дороге, Набережно-Рыбальской и Набережном шоссе.

Как сообщает пресс-центр Киевской городской госадминистрации, Киевские дорожники сегодня, 10 января, продолжают ликвидировать последствия снегопада. Город с вечера 9 января расчищают от снега 345 единиц спецтехники. Более 100 машин очищают тротуары и велодорожки.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

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