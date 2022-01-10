Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Больше всего движение было затруднено в центре города и на мостах. Однако в целом пробки образовались как на левом, так и на правом берегу столицы.
"Красные" участки дороги спутники зафиксировали в районе метро "Житомирская", "Университет", "Демеевская", "Лукьяновская", "Почтовая площадь", на проспекте Леся Курбаса и тому подобное.
Пробки также повлияли на скорость автомобилей на улицах Вадима Гетьмана (от метро "Шулявская" и до Караваевых дач), Даниила Щербаковского, Борщаговской (в направлении центра), Юрия Ильенко, Богатырской, Большой Окружной дороге, Набережно-Рыбальской и Набережном шоссе.
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
"Ты будешь наказана": Евгений Кошевой устроил "дочери" взбучку из-за Моргенштерна
Остановилось сердце знаменитого голливудского актера и обладателя "Оскара": "Достойный, грациозный, умный..."
"Не позорьте наш народ": Лобода взбесила своим появлением на одной сцене с Могилевской, Винником и Дзидзьо
Горе пришло в семью победителя "Голосу країни" Лазановского: "Мой цветочек, спасибо за тепло и любовь..."
Как сообщает пресс-центр Киевской городской госадминистрации, Киевские дорожники сегодня, 10 января, продолжают ликвидировать последствия снегопада. Город с вечера 9 января расчищают от снега 345 единиц спецтехники. Более 100 машин очищают тротуары и велодорожки.
Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.
Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.
Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.