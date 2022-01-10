Стихийные свалки новогодних елок начали появляться в Киеве, одну из таких запечатлели жители столицы, продавцы новогодних елок избавились от них циничным способом.

Об этом сообщается в сюжете ТСН. На окраине столицы можно увидеть кучу сосен. Их, очевидно, не успели продать к праздникам и попросту выбросили.

За Минским массивом люди увидели гору непроданных сосен, которые лежат брошенные на свалке. Продавцы не сняли с деревьев даже цены. Некоторые новогодние красавицы упакованы в пластик, все они без праздничного декора, а это значит, что не были использованы по назначению.

Лесник Николай Супрун, собирающий здесь дрова для печи, рассказал ТСН, что елки привозят массово ночью или ранним утром. Николай Васильевич считает, что деревья можно было бы использовать с пользой.

"Такого раньше никогда не было. Как же так можно", - возмущается лесник.

Стоит отметить, что в Киеве начали работу 15 пунктов утилизации новогодних елок. Принести деревья можно в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.

В пунктах елки измельчают на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

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