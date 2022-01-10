В одном из парков Киева накануне Нового года местные жители встретили лисицу - рыжую красавицу жители Киева встречили в парке на Отрадном.

Об этом сообщили в Telegram-канал Киев без цензуры и опубликовали видео (чтобы его посмотреть доскрольте до конца страницы).

По словам очевидцев, дикое животное совершенно не боится людей и может подойти на короткую дистанцию. Не исключено, что в парке на Отрадном живет ручная лисица.

"На Отрадном лиса подружилась с местными собаками – животные вместе "играют". Лису здесь видят часто, но откуда она - никто не знает. Может, убежала с Мамаевой слободы. Людей не боится", – говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что лису здесь видят довольно часто. Рыжая красавица не выглядит голодной или худой, а скорее напоминает ухоженное домашнее животное.



На опубликованном видео можно увидеть, что лиса спокойно реагировала на двух собак и даже не пыталась убежать от них. При этом в десяти метрах от нее также находились люди. В какой-то момент животное с удовольствием начало играть с собаками.

Коммунальщики Оболонского района заявили, что ничего не знают о лисице, которая прогуливается по парку на Отрадном. Однако, местных жителей все равно призвали проявлять бдительность при встрече с диким животным.

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