Об этом сообщает полиция в Киевской области. Сегодня, 10 января, около 2 часов в селе Фастовец Фастовского района 35-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.

Уточняется, что в результате аварии две 16-летние пассажирки получили телесные повреждения – их госпитализировали в Фастовскую районную больницу.

Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Машину эвакуировали на площадку временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Популярные статьи сейчас

Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»

Квиткова раскрыла правду о своем знакомстве с Добрыниным до "Холостяка": "Я не стерва..."

Известный российский актер пропал без вести в Казахстане: "Последний раз связался с мамой..."

"Другой человек": Эллерт с новыми зубами впечатлил преображением, как стал выглядеть победитель "Холостячки"

Булитко из "Дизель шоу" в купальнике решилась показать фигуру без фотошопа: "Оказывается..."
Показать еще

полиция, полиция Украины, патрульные, дтп

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.