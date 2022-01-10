Под Фастовом в Киевской области водитель на Hyundai спровоцировал ДТП, во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель за рулем был пьян.

Об этом сообщает полиция в Киевской области. Сегодня, 10 января, около 2 часов в селе Фастовец Фастовского района 35-летний водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением и столкнулся с электроопорой.

Уточняется, что в результате аварии две 16-летние пассажирки получили телесные повреждения – их госпитализировали в Фастовскую районную больницу.



Во время медицинского освидетельствования установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Машину эвакуировали на площадку временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.



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