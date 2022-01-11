В Киеве "устал" очередной мост, который рушится, на этот раз в плачевном состоянии находится Северный, который соединяет Оболонь с Троещиной.

В сети показали ужасное состояние Северного моста украинской столицы, который соединяет Оболонь и Троещину — его не ремонтировали капитально 45 лет.

"Состояние Северного моста, который за 45 лет капитального ремонта не видел. Зато в патриотичных цветах", - написал автор снимка.

На снимке можно увидеть, что на пешеходной части переправы повсюду ржавчина, коррозия и дыры в металлическом покрытии.



Северный мост построили в 1976 году. Его высота 119 метров. Это один из автотранспортных мостов через Днепр в Киеве, играющий важнейшую роль в транспортной инфраструктуре столицы. Проектное название моста - Северный, также в некоторых источниках Северный мостовой переход, употреблялось наряду с Московским мостом.

Стоит отметить, что это не единственный мост Киева в аварийном состоянии. Недавно на мосту Патона, который соединяет левобережный Киев с правым берегом, произошла очередная поломка: прямо под ним прорвало магистральную теплосеть, которая была построена еще в 1962 году.

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