В понедельник, 10 января, под Киевом произошло смертельное ДТП с участием иностранца, итальянский пенсионер погиб на месте от полученных травм.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. ДТП произошло около полудня между селами Дымер и Катюжанка, что в Киевской области.

Предварительно было установлено, что столкнулись автомобили Dodge Durango, которым управлял 45-летний украинец, и Suzuki Swift, под управлением 67-летнего гражданина Италии. Авто от силы удара отбросило в разные стороны.

В результате аварии иностранец от полученных травм скончался на месте. Водитель другой машины не пострадал. Судя по опубликованным полицией снимкам, произошло лобовое столкновение, у обоих авто отлетели бамперы.

На месте работали патрули и следственно-оперативная группа для установления обстоятельств аварии.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.

Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.