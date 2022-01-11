Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. ДТП произошло около полудня между селами Дымер и Катюжанка, что в Киевской области.
Предварительно было установлено, что столкнулись автомобили Dodge Durango, которым управлял 45-летний украинец, и Suzuki Swift, под управлением 67-летнего гражданина Италии. Авто от силы удара отбросило в разные стороны.
В результате аварии иностранец от полученных травм скончался на месте. Водитель другой машины не пострадал. Судя по опубликованным полицией снимкам, произошло лобовое столкновение, у обоих авто отлетели бамперы.
На месте работали патрули и следственно-оперативная группа для установления обстоятельств аварии.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Анна Богдан из "Холостяка" удивила совместным фото с Заливако и озадачила вопросом: "Что вы видите?"
Влад Яма, Монатик и их жены разгневали украинцев неосторожным жестом на пляже в Майами: "Скромнее надо..."
"Холостячка" Мишина показала, у кого теперь на руках теперь нежится по ночам: "Ну все, отработала"
Притула взбесился из-за украинцев, раскритиковавших его праздничный стол: "Если уж вы такой..."
Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.
Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.
Как сообщала Politeka, под Киевом после столкновения вспыхнул автомобиль семьи с детьми.
Также Politeka писала, что в Киеве на скользкой дороге произошло массовое ДТП: видео и что известно о пострадавших.