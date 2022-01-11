Национальная полиция задержала киевлянина, который под действием алкоголя обстрелял окна общежития на улице Красиловской.

Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве. В полицию обратился консьерж общежития, который сообщил, что кто-то стреляет по окнам дома.

Выехавшие по вызову полицейские установили, что обстрел велся из дома напротив. После чего в направлении них раздались выстрелы.

"Мы установили квартиру, откуда производились выстрелы и личность злоумышленника. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы поступка объяснить не смог. В его доме мы провели неотложный обыск и изъяли пневматическую винтовку, а также патроны к ней", - сообщила следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова.

К счастью, в результате происшествия пострадавших нет, в общежитии повреждены окна.

Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины – хулиганство с применением пневматического оружия. Это – ранее не судимый киевлянин, задержанному 36 лет.

Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.

Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.

Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.