Об этом сообщается на сайте Главного управления Национальной полиции в Киеве. В полицию обратился консьерж общежития, который сообщил, что кто-то стреляет по окнам дома.
Выехавшие по вызову полицейские установили, что обстрел велся из дома напротив. После чего в направлении них раздались выстрелы.
"Мы установили квартиру, откуда производились выстрелы и личность злоумышленника. Мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения, поэтому мотивы поступка объяснить не смог. В его доме мы провели неотложный обыск и изъяли пневматическую винтовку, а также патроны к ней", - сообщила следователь Голосеевского управления полиции Юлия Кустова.
К счастью, в результате происшествия пострадавших нет, в общежитии повреждены окна.
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Правоохранители задержали правонарушителя в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины – хулиганство с применением пневматического оружия. Это – ранее не судимый киевлянин, задержанному 36 лет.
Напомним, что под Киевом водитель отправил грузовик в кювет после задержания копами.
Как сообщала Politeka, в Киеве с мужчиной поквитались прямо посреди улицы.
Также Politeka писала, что опасный киевлянин сбежал из психбольницы, полицию подняли по тревоге.