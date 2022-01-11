На железнодорожных вокзалах Киева снова работают круглосуточные пункты обогрева.

На пригородном вокзале «Дарница» и Южном вокзале станции «Киев-Пассажирский» в специальных палатках оказывают помощь бездомным, сообщили в Департаменте социальной политики КГГА.

Палатки были развернуты 25 декабря и работали до 4 января, пока не улучшилась погода.

С понижением температуры палатки снова начали оказывать помощь бездомным.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о резком похолодании в ближайшее время и раскрыли области, где будет хуже всего.

Согласно данным Укргидрометцентра, начиная со среды, 12 января, ударят серьезные морозы по всей территории страны. Существенных осадков при этом не ожидается, зато будет дуть северный ветер, порывистый и некомфортный.

Так, холоднее всего в среду, 12 января, будет на Западе, Севере и в Центре. Столбики термометров ночью опустятся до -10...-16, днем до -8...-10. Не поздоровится жителям Ровенской, Житомирской, Черниговской, Сумской и Киевской областей.

На Востоке и Юге будет несколько теплее. Днем температура воздуха ожидается в пределах -3...-6, а ночью до -8.

О том, что на Маланку и Василия (12-14 января) "врежут морозы до -18" предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

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