Ночью патрульным поступил вызов о ДТП в Киеве на улице Елены Телиги - в результате дорожно транспортного происшествия обломки авто разбросало по дороге.

Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. Авария произошла на улице Елены Телиги.

В Подольском районе Киева в ночь с 10 на 11 января Citroën на скорости слетел с дороги и въехал в отбойник, в результате чего обломки авто разбросало по дороге. Находившиеся в машине двое мужчин были пьяны.

"Ночью в патрульные поступил вызов о ДТП в Киеве на улице Елены Телиги. Свидетели сообщили: легковушка влетела в отбойник. Когда полицейские прибыли на место, то около авто увидели двух мужчин, которые едва стояли на ногах", – говорится в сообщении.

Ни владелец, ни пассажир Citroën не признавались кто именно из них управлял автомобилем в момент аварии.

Отметим, по официальным данным патрульной полиции, за первые 11 месяцев 2021 года в Украине произошло почти 171 тысяч аварий, в которых погибло более 2,9 тысяч человек, еще 27 тысяч получили травмы.

Напомним, что на трассе Киев–Чоп семья попала в ДТП: отец и дети не выжили, мать спасают в больнице.

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